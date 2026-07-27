BILLA bittet Kundinnen und Kunden zum Dialog

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BILLA möchte künftig noch stärker auf die Wünsche seiner Kundinnen und Kunden eingehen. Mit dem neuen BILLA Kund:innengespräch startet der Lebensmittelhändler ab Spätsommer 2026 ein regelmäßiges Austauschformat, bei dem ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt mit dem Vorstand und Expertinnen sowie Experten des Unternehmens ins Gespräch kommen.

Bewerbungen sind ab sofort bis 26. Juli 2026 unter www.billa.at/einfachmitreden möglich.

Ein Jahr lang mitreden

Gesucht werden Kundinnen und Kunden aus ganz Österreich, die ihre Erfahrungen und Ideen einbringen möchten. Die Mitglieder des Kund:innengesprächs treffen sich über einen Zeitraum von einem Jahr alle zwei Monate zu Roundtables. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Einkaufserlebnis, Sortiment, Warenverfügbarkeit oder weitere aktuelle Schwerpunkte. Ergänzend dazu sind auch digitale Befragungen geplant.

Mit dem neuen Format will BILLA den direkten Dialog mit den Menschen stärken, die regelmäßig in den Märkten einkaufen. Die Anregungen und Verbesserungsvorschläge sollen in die Überlegungen der Geschäftsführung einfließen und so zur Weiterentwicklung des Einkaufserlebnisses beitragen.

„Die ehrlichste Marktforschung sitzt nicht im Büro“

„Die ehrlichste Marktforschung sitzt nicht im Büro, sie kauft täglich bei uns ein. Wir wollen Menschen zu uns an den Tisch holen und uns selbst ihre Ideen und Bedürfnisse anhören“, betont BILLA-Vorstandsvorsitzender Erich Szuchy. Ziel sei es, Feedback direkt einzuholen, zuzuhören und dort Verbesserungen umzusetzen, wo sie für die Kundinnen und Kunden besonders wichtig sind.

Bewerbung bis 26. Juli möglich

Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Gesucht werden engagierte und ehrliche Kundinnen und Kunden, die gemeinsam mit BILLA Veränderungen anstoßen möchten. Für die Teilnahme an den persönlichen Treffen erhalten die ausgewählten Mitglieder eine Aufwandsentschädigung in Form von BILLA-Gutscheinen. Die Mitgliedschaft startet Mitte August 2026 und dauert ein Jahr.

Bewerbungen sind bis einschließlich 26. Juli 2026 online unter www.billa.at/einfachmitreden möglich.