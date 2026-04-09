Viele Wienerinnen und Wiener kennen das Problem: Trotz bewusster Ernährung und guter Vorsätze bleibt der Bauch hartnäckig. Gerade im Bereich der Körpermitte sitzt häufig das sogenannte Viszeralfett – eine Fettform, die nicht nur optisch stört, sondern auch gesundheitlich relevant ist.

Wenn der Stoffwechsel auf der Bremse steht

Was viele nicht wissen: Bauchfett ist stoffwechselaktiv. Es kann stille Entzündungen im Körper fördern, die oft unbemerkt bleiben – gleichzeitig aber den Stoffwechsel bremsen. Die Folge: Das Abnehmen wird deutlich erschwert, selbst wenn man sich bemüht.

Genau hier setzt eine professionelle Bauchfettanalyse von easylife an. Sie zeigt auf einen Blick, wie hoch der Anteil an Viszeralfett ist und ob dieser möglicherweise den Abnehmerfolg behindert.

Klarheit durch professionelle Analyse

Im Rahmen eines unverbindlichen Erstgesprächs wird der Bauchfettanteil genau bestimmt. So erhalten Interessierte eine fundierte Einschätzung ihres persönlichen Gesundheitsrisikos – und vor allem eine Antwort auf die Frage, warum die Kilos vielleicht nicht purzeln wollen.

Die Aktion läuft noch bis 30. April 2026: Die Analyse ist aktuell um €19,- statt um €59,- erhältlich.

Ursache statt Symptom behandeln

Ein zentraler Ansatz moderner Abnehmprogramme ist es, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern die Ursache anzugehen. Wird das Bauchfett reduziert, können auch die entzündlichen Prozesse im Körper zurückgehen. Der Stoffwechsel kommt wieder in Schwung – eine wichtige Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

Das Konzept setzt dabei auf alltagstaugliche Lösungen:

kein Hungern oder Kalorienzählen

kein verpflichtendes Sportprogramm

kein Jo-Jo-Effekt

keine Shakes oder Medikamente

Stattdessen stehen einfache, schmackhafte Rezepte und eine ärztlich begleitete Betreuung im Mittelpunkt.

Bauchfett: Unsichtbarer Faktor mit großer Wirkung

Im Gegensatz zu Fett an Hüften oder Oberschenkeln lagert sich Bauchfett tiefer im Körper ab und umgibt die inneren Organe. Dadurch beeinflusst es unter anderem den Blutzucker und den Fettstoffwechsel – oft ohne, dass Betroffene es merken.

Gerade deshalb lohnt sich ein genauer Blick: Wer seinen Bauchfettanteil kennt, kann gezielt gegensteuern und neue Motivation für den eigenen Abnehmweg gewinnen.

Aktion bis Ende April: Jetzt Termin sichern

Interessierte können sich noch bis 30. April ein vergünstigtes Erstgespräch inklusive Analyse sichern.

Dabei erhalten sie:

eine genaue Bestimmung ihres Bauchfettanteils

eine Einschätzung ihrer individuellen Abnehmchancen

transparente Informationen zu möglichen nächsten Schritten

Mehr Infos unter easylife.at/magazin/aktion-bauchfettanalyse-easylife

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