Be A Mensch: Ein Musikfest für den Zusammenhalt

Das Integrationshaus Wien feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem fulminanten Open-Air-Benefizkonzert. Am 25. Juni 2025 verwandelt sich die Arena Wien in ein musikalisches Statement für Solidarität – mit den Größen der österreichischen Musikszene auf einer Bühne.

Ein außergewöhnlicher Geburtstag verlangt nach einem außergewöhnlichen Fest. Das Integrationshaus, seit drei Jahrzehnten eine unermüdliche Stimme für geflüchtete Menschen und Migranten, lädt unter dem Motto Be A Mensch zu einem bewegenden Konzertabend. Die Arena Wien wird zum Treffpunkt für Musik, Engagement und Erinnerung – vor allem auch an den verstorbenen Gründer Willi Resetarits, dessen Geist an diesem Abend allgegenwärtig sein wird.

Ein Abend, der verbindet

Was vor 30 Jahren als Herzensprojekt begann, ist heute eine unverzichtbare Institution in der Wiener Soziallandschaft. Das Integrationshaus unterstützt geflüchtete Menschen mit Wohnraum, Beratung, Bildung und persönlicher Betreuung – mit Herz, Verstand und Haltung. Zum Jubiläum am 25. Juni kommt die Crème de la Crème der heimischen Musikszene zusammen: 5/8erl in Ehr’n, Christopher Seiler, Der Nino aus Wien, Maria Bill, Harri Stojka und viele weitere geben sich die Ehre, unterstützt vom Frauenorchester. Für Marko Szucsich, Vorstand des Integrationshauses, ist der Abend auch eine Hommage. „Unsere Gedanken sind bei Willi Resetarits, dessen Einsatz für Menschlichkeit und Musik das Integrationshaus geprägt hat. Sein Vermächtnis lebt weiter.“

Fotokunst trifft Bühnenmagie

Ein besonderer Programmpunkt ist die Umsetzung des Fotoprojekts „Staged Band“ live auf der Bühne. Die inszenierte Fotografie des Künstlers Lukas M. Hüller zeigt viele der auftretenden Künstler im Café Anzengruber – ein ikonisches Bild mit Resetarits im Zentrum. Diese visuelle Komposition wird nun zur lebendigen Momentaufnahme: Musik trifft Bild, Kunst trifft Engagement.

Feiern mit Haltung

Das Geburtstagskonzert ist mehr als ein musikalisches Event, es ist ein Statement für eine offene, solidarische Gesellschaft. Der Reinerlös geht an das Integrationshaus, dessen Arbeit auch nach 30 Jahren aktueller denn je ist. „Integration gelingt, wenn Menschen nicht nur aufgenommen, sondern auch angenommen werden“, sagt Mitbegründer Sepp Stranig. Am 25. Juni heißt es also: Hingehen, zuhören, feiern – und Mensch sein.

Be A Mensch– Jubiläumskonzert Integrationshaus

25. Juni 2025 | Einlass: 18 Uhr | Beginn: 19 Uhr

Arena Wien, Baumgasse 80, 1030 Wien

Tickets ab € 51,50 via Ö-Ticket | Infos: www.beamensch.at/arena