Schussfest: Beide Ballkäfige im Schubertpark saniert!

Nach dem Bischof-Faber-Platz und dem Ebner-Eschenbach-Park wird jetzt die zweite Anlage im Schubertpark fertig. Rechtzeitig vor dem Sommer!

Schritt für Schritt werden die Ballsportanlagen in Währing saniert: Die für alle frei zugänglichen „Käfige“ wurden in den 1990er und frühen 2000er Jahren erbaut, Generationen kickender Kinder haben ihre Spuren hinterlassen. Die Einfassungsgitter sind desolat und auch die Beläge zum Teil sanierungsbedürftig.

Der nächste Streich

Die Anlagen am Bischof-Faber-Platz und im Ebner-Eschenbach-Park sowie eine der beiden Anlagen im Schubertpark sind schon renoviert – ab 6. Juli ist nun im Schubertpark auch die zweite Anlage dran: Der Platz erhält ein neues, schalldämpfendes Gitter samt Ballfangnetz, und auch der Bodenbelag wird erneuert.

Neue Basketball-Körbe!

Und es wird nicht nur saniert, sondern auch verbessert: Der Platz erhält zusätzlich neue Basketballkörbe und anstelle der in der Vergangenheit wenig genutzten und mittlerweile morschen Tribüne werden gemütliche Holzdecks aufgestellt.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September – der Fußballplatz ist aber den ganzen Sommer bespielbar.

Rindenmulch wandert

Noch eine intererssante Info: Auch der Spielplatz wird für einige Tage nicht verfügbar sein, um notwendige Arbeiten durchzuführen: Dort ist Rindenmulch als Fallschutz ausgelegt. Dieser ist nach der letzten Erneuerung wieder etwas geplättet, federt deshalb Stürze nicht mehr so gut ab und wird ausgetauscht.

Fun-Fact: Der alte Spielplatz-Rindenmulch wird in die Hundezone nebenan gebracht – denn zum Toben und Löchergraben eignet er sich für die Vierbeiner noch hervorragend.