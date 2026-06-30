Volkertplatz wurde zum klimafitten Grätzl-Wohnzimmer

13 neue Bäume, über 2.000 m2 Entsiegelung und kühlende Nebelstelen für den neuen Treffpunkt – der Volkertplatz im 2. Bezirk präsentiert sich nicht nur in neuem Glanz, sondern auch fit für die Zukunft.

Mit dem neugestalteten Volkerplatz im 2. Bezirk ist wieder ein klimafittes Grätzl-Wohnzimmer fertig geworden. Anrainern erwartet viel zusätzliche Begrünung, Bäume und Kühlung am Platz gleich neben dem beliebten Volkertmarkt.

Im März begann die Verwandlung, 2.000 qm wurden entsiegelt, nun finden sich zum Altbaumbestand zusätzliche Bäume, neu angelegte Grünflächen, die für ein angenehmeres Klima sorgen und zahlreiche Sitzgelegenheiten. Für Erfrischung und Abkühlung sorgen sprühende Nebelstelen und ein Trinkbrunnen.

“Gerade an Tagen wie diesen spürt man, wie wichtig diese Maßnahmen im öffentlichen Raum sind. Der neugestaltete Volkertplatz ist wirklich gelungen, mit schattenspendenden Bäumen, kühlenden Sprühnebeln und vielen Sitzgelegenheiten. Der Platz ist zu einer kleinen Oase im Grätzl geworden!“, bedankt sich Planungsstadträtin Ulli Sima für die gute Zusammenarbeit beim Bezirk.

Cool in den Sommer

Rund 100 neue Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen unter den schattigen Baumkronen ein und bieten mehr Raum für Begegnung. Die insgesamt 18 neuen Grünflächen werden automatisch bewässert und sind zusätzlich mit Sträuchern bepflanzt.

Die Oberfläche des Platzes wurde optisch durch eine neue Pflasterung aufgewertet und ermöglicht eine bessere Versickerung des anfallenden Regenwassers. Das Wasser wird den umliegenden Bäumen zugeführt und entlastet gleichzeitig die Kanalisation.

“Direkt neben dem Volkertmarkt ist damit ein neuer Platz entstanden, der zum Verweilen, Begegnen und Genießen einlädt. Der Volkertplatz ist nun ein lebendiger, klimafitter und zeitgemäßer Mittelpunkt, der unser Grätzl nachhaltig bereichert. Besonders wichtig war mir, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Anrainerinnen und Anrainer in die Gestaltung einfließen“, betont Bezirksvorsteher Alexander Nikolai.