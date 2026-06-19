Wien schwitzt: So übersteht man die Hitze am besten

Unsere Stadt steht vor einer logistischen und körperlichen Zerreißprobe: Eine massive Hitzewelle rollt unaufhaltsam auf Wien zu. Wenn das Thermometer die magische 35-Grad-Marke knackt, verwandelt sich die Stadt in eine gigantische Asphalt-Sauna. Die barocken Prachtbauten der Innenstadt strahlen die Hitze bis tief in die Nacht ab. Das Resultat: Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt – und kollektives Stöhnen im Grätzl.

Besonders im dicht verbauten Gebiet innerhalb des Gürtels flimmert die Luft. Wer jetzt über den Stephansplatz oder die Mariahilfer Straße hetzt, sucht instinktiv den Schatten. Die Wiener Linien laufen auf Hochtouren, um die klimatisierten U-Bahnen und Straßenbahnen als mobile Abkühlzellen kühl zu halten. Doch wie übersteht man den Sommer-Berufsstau oder den Nachmittag im Dachgeschoßbüro, ohne den Hitzekoller zu bekommen?

Die besten Hitze-Tipps für die Stadt



Wer in der Millionenstadt cool bleiben will, muss sein Verhalten strategisch anpassen. Die Experten raten zu folgenden Überlebensregeln:

Trinken, trinken, trinken – aber richtig: Bevor der Durst kommt, muss das Wasser in den Körper. Mindestens 2,5 bis 3 Liter am Tag sind Pflicht. Der Wiener Profi-Tipp: Finger weg von eiskalten Getränken! Der Körper muss sonst Energie aufwenden, um die Flüssigkeit aufzuwärmen, was dich nur noch mehr schwitzen lässt. Lauwarmer Leitungswasser- oder Minztee ist ideal.

Die „Wiener Lüftungs-Taktik“: Tagsüber bleiben Fenster, Jalousien und Vorhänge konsequent geschlossen. Erst wenn es am späten Abend oder im Morgengrauen abkühlt, wird per Stoßlüftung die heiße Luft aus der Wohnung gejagt.

Lauwarme Schocktherapie: Eine eiskalte Dusche sorgt nur für einen kurzen Frischekick. Danach verengen sich die Gefäße und der Körper speichert die Hitze erst recht. Lieber lauwarm abduschen und die Haut nicht ganz trockenrubbeln. Die Verdunstungskälte kühlt nach.

Siesta im Grätzl: Verlege anstrengende Aktivitäten, Einkäufe oder Sporteinheiten konsequent in die frühen Morgenstunden oder spät abends. Mach es wie die Südländer und schalte am Nachmittag einen Gang runter.

Frische-Oasen: Wo sich Wien jetzt abkühlen kann

Wien hat den großen Vorteil, eine der grünsten und wasserreichsten Millionenstädte der Welt zu sein. Wenn der Beton glüht, bieten diese Orte die perfekte Rettung:

Die Klassiker im kühlen Nass

Die Donauinsel & Alte Donau: Kilometerlange, kostenlose Badestrände. Besonders die Obere und Untere Alte Donau bieten unter alten Bäumen schattige Liegewiesen. Wer es sportlich mag, springt auf der Donauinsel ins erfrischende Wasser der Neuen Donau.

Die Wiener Sommerbäder: Vom geschichtsträchtigen Gänsehäufel über das im Wald gelegene Schafbergbad (mit grandiosem Ausblick) bis hin zum Krapfenwaldlbad – die städtischen Bäder sind die erste Adresse für den Sprung ins kühle Nass.

Natur-Abkühlung ohne Eintritt

Die Wiener Hausberge & Wälder: Im Wienerwald ist es meist um einige Grad kühler als in der City. Ein Spaziergang durch das schattige Güntzel- oder Helenental oder ein Ausflug auf den Kahlenberg bringt sofort Erleichterung.

Die Lobau: Das unberührte Naturparadies im Osten Wiens lockt mit schattigen Auwäldern und versteckten Naturbadeplätzen wie der Dechantlacke.

Die „Coolen Zonen“ mitten in der Stadt

Cool Spots & Nebelduschen: Die Stadt Wien stellt bei Hitzewellen in stark verbauten Bezirken mobile Nebelduschen und sogenannte „Cool Spots“ (z.B. am Schlingermarkt oder im Esterhazypark) auf, die die Umgebungstemperatur mittels feinstem Wassernebel spürbar senken.

Die „Coolen Räume“: Kirchen, große Museen (wie das Kunsthistorische oder Naturhistorische Museum) und die klimatisierten Hauptbüchereien bieten nicht nur Kultur, sondern sind auch architektonisch bedingt oder künstlich exzellent heruntergekühlt – perfekt für eine hitzefreie Atempause mitten am Tag.

Wiener Trinkbrunnen: Über 1.300 Trinkbrunnen sind im gesamten Stadtgebiet verteilt und spenden kostenlos quellfrisches, eiskaltes Hochquellwasser zum Trinken und Handgelenke-Kühlen.