Blaulichttage im HUMA ELEVEN in der zweiten Runde

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr finden die Blaulichttage im HUMA ELEVEN auch heuer wieder statt.

Am Freitag, 19. und Samstag, 20. Juni präsentieren zahlreiche Einsatz- und Blaulichtorganisationen direkt im Einkaufszentrum im 11. Bezirk ihre Arbeit und bieten spannende Einblicke in ihre täglichen Herausforderungen.

im Mittelpunkt stehen all jene, die tagtäglich im Einsatz für andere sind. Die Blaulichttage bieten spannende Einblicke in die Arbeit der Einsatzorganisationen – von Polizei- und Rettungsauto bestaunen über Ausrüstungsanprobe bis hin zu interaktiven Mitmach-Stationen.

Besucher erleben hautnah, wie Teamwork und Know-How im Ernstfall Leben retten. Ein besonderes Highlight sind die Hundeshows der Österreichischen Rettungshundebrigade und der Rettungshundestaffel Simmering.

Mit dabei sind:

• Polizei

• Rotes Kreuz

• Die Helfer Wiens

• Rettungshundestaffel des Samariterbund Simmering

• Wasserrettung

• Wiener Linien

• Österreichischen Rettungshundebrigade

• Österreichische Tierrettung

Weitere Infos: www.huma-eleven.at