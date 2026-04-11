Das Alsergrunder Klimateam hat unter 497 eingereichten Ideen eine Initiative ausgewählt, die nun realisiert wird. „Durchatmen am grünen Tor“ verwandelt die Bleichergasse zwischen Fluchtgasse und Nußdorfer Straße in einen Ort des Verweilens, der den Bezirk nachhaltiger, klimafreundlicher und lebenswerter macht. Die Bauarbeiten sollen Mitte Mai starten und circa zwei Monate dauern.

Fußgängerfreundlich und grün

Mit der Umgestaltung wird die Bleichergasse zu einer modernen Fußgänger-Zone. Radfahrende dürfen weiterhin passieren, Autos hingegen müssen außen vor bleiben. Sechs neue Bäume, ein Trinkhydrant, neue Sitzmöglichkeiten und rund 120 Quadratmeter zusätzliche Grünfläche schaffen einladende Aufenthaltsbereiche.

Die Umgestaltung berücksichtigt auch die Wünsche der Anwohner. Parkplätze, die bislang innerhalb des Projektbereichs lagen, verlegt man in die unmittelbare Umgebung, sodass das Verkehrsaufkommen minimiert bleibt. Die Initiative geht auf eine Idee des Grätzllabors Alsergrund zurück und ist das erste Umsetzungsprojekt aus dem Alsergrunder Klimateam. Eine Bürger-Jury wählte dieses Projekt aus sieben Vorschlägen aus.

Ich freue mich sehr, dass wir die Bleichergasse mit einem ‚grünen Tor‘ begrünen und verkehrsberuhigen. Neue Bäume spenden Schatten, und Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein,“

stellt Bezirksvorsteherin Saya Ahmad die Vorteile der Umgestaltung dar.

Klimaschutz trifft Lebensqualität

Die geplanten Maßnahmen wirken sich positiv auf das Mikroklima aus. Neue Bäume und Grünflächen reduzieren Hitzeinseln und kühlen die Umgebung auf natürliche Weise. Gleichzeitig wird Kohlendioxid reduziert, und die Aufenthaltsqualität für die Bewohner steigt deutlich. Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen, Plaudern oder kurzen Pausen ein und stärken so die soziale Vernetzung im Viertel.

Auch während der Bauphase achtet man darauf, die Beeinträchtigungen für Anwohnern und Gewerbetreibende möglichst gering zu halten. So entsteht ein Ort, der den Alsergrund nicht nur optisch, sondern auch sozial und ökologisch bereichert.

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