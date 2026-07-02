Gratis-Hits im Grünen: Wiens coolste Sommerbühne startet

Das ist eines der coolsten Sommerevents von ganz Wien: Die Bühne Donaupark, eine Naturarena mitten im Donaupark, wird von alten Bäumen umringt!

Von 11. Juli bis 30. August, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag, gibt es hier 25 Veranstaltungen mit Musik aus Wien und Österreich sowie Kabarett bei freiem Eintritt.

Die Details findet man unter www.buehnedonaupark.at!

Ludwig ehrte Sobotka

Durchgeführt werden die künstlerischen Darbietungen seit dem Jahr 2005 von einer „One-Man-Show“ mit viel Herzblut und wenig Geld: Herbert Sobotka, Präsident vom Kulturverein Donaustadt. Die Finanzierung erfolgt durch Mittel des 22. Bezirkes, der MA 7 und des Kulturvereins Donaustadt, dessen Präsident Sobotka auch ist.

Bürgermeister Michael Ludwig überreichte Ihm im Beisein von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy beim VIP- und Presse-Empfang das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. ,,Die Überraschung ist wirklich gelungen‘‘, strahlte der Geehrte.