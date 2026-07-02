Sacher eröffnet wieder seinen Sommer-Hotspot in der City

Mitten im Herzen Wiens ist der Sacher Summer Garden wieder geöffnet. Bereits zum dritten Mal verwandelt das Hotel Sacher den Bereich in der Maysedergasse in eine stilvolle Sommerlounge und erweitert damit die beliebte Blaue Bar ins Freie.

Bis Ende August können Gäste hier entspannte Stunden mit Blick auf die Albertina und nur wenige Schritte von der Wiener Staatsoper entfernt genießen.

Kulinarik unter freiem Himmel

Ob Mittagspause, Aperitif vor dem Opernbesuch oder After-Work-Drink – der Summer Garden setzt auf entspanntes Ambiente und klassische Sacher-Gastfreundschaft. Auf der Speisekarte stehen heuer vor allem bekannte Signature-Gerichte des Hauses. Dazu zählen unter anderem der Sacher Petit Beef Burger, das Sacher Clubsandwich sowie Burrata mit Walnuss-Pesto.

Passend dazu werden ausgewählte Cocktails aus der Blauen Bar serviert. Darunter befindet sich auch der „The Sacher Cocktail“, dessen Aromen von der Original Sacher-Torte inspiriert sind.

Treffpunkt für Wiener und Gäste

„Der Sacher Summer Garden zeigt eine besonders entspannte und stilvolle Seite von Sacher. Er ist ein Ort, an dem Wienerinnen und Wiener ebenso wie Gäste aus aller Welt zusammenkommen.“

…sagt Andreas Keese, Hoteldirektor des Hotel Sacher Wien.

Der Sacher Summer Garden hat noch bis 31. August 2026 täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Zu finden ist er in der Maysedergasse 3, 1010 Wien, direkt neben dem Hotel Sacher.

Weitere Informationen gibt es unter sacher.com/de/wien/restaurants/sacher-summer-garden.