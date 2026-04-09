Wenn es läuft, dann läuft es, doch am 19. April gibt es beim Vienna City Marathon gleich zwei Gründe kurz innezuhalten. Direkt an der Prater Hauptallee heizt eine Burlesque-Show ein; vor dem Palais Auersperg sind es klassische Musik und moderne Beats. Beide Locations gehören zur Mozart Event Group von Philipp Grünbacher und sind mit ihren vielfältigen Shows, Konzerten und Clubbings fixer Bestandteil der Wiener Kultur- und Eventszene.
Dazu Philipp Grünbacher: „Wir freuen uns sehr, dass wir dazu beitragen, den Vienna City Marathon zum Erlebnis für alle Sinne zu machen. Er wird für Läufer und Zuschauer zu einem Event, das man sieht, hört und fühlt und damit ist beste Stimmung garantiert.“
„Burlesque-Show“ des MIRAGE
Von 9 bis 14 Uhr wird es an der Prater Hauptallee, auf der Höhe von Holzdorfer’s Meierei im Prater bei Kilometer 3 bzw. 30 glamourös und garantiert ein Hingucker: Das MIRAGE, die bestens etablierte Eventlocation im Wiener Prater, bringt eine ihrer beliebtesten Shows direkt an die Laufstrecke. Showmaster Russell heizt mit Megafon und Charme ein, unterstützt von zwei Burlesque-Tänzerinnen. Ein Stelzenmann sorgt für extra Wow-Momente und auf einer Rundbühne gibt es laufend Performances. Popcorn inkusive!
Klassik & Beats
Vor dem Palais Auersperg, in dem seit vergangenem Herbst von Imperial Gala Concerts, über Clubbings bis hin zu Yoga vielfältige Events angeboten werden, trifft am Tag des Vienna City Marathons von 9.45 bis 13 Uhr klassische Musik auf moderne Beats – eine Mischung, die für besondere Atmosphäre sorgt: Abwechselnd mit Midnight Society DJ Luca Carelli, der vom
Balkon aus für coole Sounds sorgt, bringt ein Quartett des Wiener Mozart Konzerts Wiener Klassik auf die Straße. Eine Bar neben dem Eingang lädt zum kurzen Stopp ein.