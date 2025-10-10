Die Expertin für Transformation Literacy lehrt an der TU Wien und der JKU Linz. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Frage, wie psychologische Erkenntnisse über Motivation, Potenzialentfaltung und kollektive Dynamiken helfen können, gesellschaftlichen Wandel positiv zu nutzen. „Unser Ziel muss es sein, Krisen zu nützen, statt sie nur zu überstehen“, so Nalis.

Im Gespräch mit Helmut Schneider, Chefredakteur des Magazins Wien Live, wird Nalis Einblicke in die angewandte Psychologie geben – und zeigen, wie Menschen und Organisationen lernen können, ihre Komfortzonen bewusst zu erweitern.

Austausch im Kaffeehaus-Ambiente

Das Event beginnt um 18:00 Uhr mit Check-In und Welcome Drink. Nach einer kurzen Vorstellung startet um 18:30 Uhr die Keynote mit anschließender Diskussion. Im Anschluss bleibt Zeit für anregendes Networking bei klassischen Wiener Kaffeehaus-Schmankerln.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich – nach dem Prinzip First come, first served. Auch mit Anmeldebestätigung kann der Einlass nur den zuerst eintreffenden Gästen garantiert werden, daher wird um pünktliches Erscheinen gebeten.

Café Creativ mit Irina Nalis

Ort: Café Landtmann – Landtmannsaal

Universitätsring 4, 1010 Wien

Beginn: Donnerstag, 6. November 2025, ab 18:00 Uhr