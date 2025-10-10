Beim sechsten CCA Padel Tennis Cup im Padeldome Erdberg zeigte die Wiener Kreativszene wieder vollen Einsatz. Am Ende jubelte einmal mehr das Team DMB. und behält damit den begehrten Wanderpokal in der Lehárgasse.

Wenn kreative Köpfe den Schläger schwingen, ist Spannung garantiert! Designer, Texter, Strategen und Werbeprofis aus ganz Wien trafen sich im Padeldome Erdberg, um abseits des Agenturalltags sportlich durchzustarten. Der CCA Padel Tennis Cup hat sich längst zu einem Fixtermin der Branche entwickelt. Ein Turnier, bei dem Teamgeist, Fairness und Spaß im Vordergrund stehen. Und auch heuer wurde wieder geschwitzt, gelacht und gefeiert.

Padel, Power & Pokal: DMB. triumphiert erneut

Einmal mehr verwandelte sich der Padeldome Erdberg in ein sportliches Kreativlabor. Beim sechsten CCA Padel Tennis Cup trafen sich Werber, Designer und Medienprofis, um am Court alles zu geben. Nach spannenden Ballwechseln und viel Fairplay stand das Siegerteam fest: Sabina Wohlmuther und Fabio Muhr (beide DMB.) holten sich den Titel, bereits zum vierten Mal in Folge!

Der zweite Platz ging an Laureen Steiner und Christoph Sturmlechner (AANDRS), dicht gefolgt von ihren Kollegen Victoria Mayer und Michael Weinand (AANDRS) auf Rang drei. Platz vier sicherten sich Kerstin Marie Neuner und Gideon Glaser (DMB.). Und die „Sieger der Herzen“ – Senada Schlinger und Philip Miro (ORF-Enterprise) – überzeugten mit Teamgeist und guter Laune.

„Der CCA Padel Tennis Cup zeigt, wie eng Kreativität und Fairplay miteinander verbunden sind, auf dem Platz wie im Berufsleben“,

betonen die Organisatoren Reini Schwarzinger (CCA), Fedja Burmeister (The Odd) und Marcello Demner (DMB.).

Fairplay & Freude statt Konkurrenzdruck

Was den Cup so besonders macht: Hier geht es nicht um sportliche Perfektion, sondern um Teamgeist, Spaß und kreative Begegnungen. Zugelassen sind ausschließlich Mixed Teams, ganz im Sinne von Gleichberechtigung und Miteinander. Der nächste CCA Padel Tennis Cup ist bereits für Frühjahr 2026 geplant. Wieder sollen Hobbyspieler der Kreativbranche im Mittelpunkt stehen – mit sportlichem Ehrgeiz, jeder Menge Energie und einem Augenzwinkern.

Starke Partner & kreative Unterstützung

Unterstützt wurde das Turnier von zahlreichen Partnern, die für Stimmung, Preise und Verpflegung sorgten: Padeldome, Studio FREUDE, Stefan Kopinits (Fotos), Ankerbrot und Knabbernossi. Für attraktive Gewinne sorgten Forward Festival, win2day, Volksbank, Vöslauer, Horizont Österreich, Wiener Städtische und Rauschbar Wien. Organisiert wurde das Event vom Team rund um Reinhard Schwarzinger (CCA) gemeinsam mit Fedja Burmeister (The Odd) und Marcello Demner (DMB.).

Weitere Informationen: creativclub.at