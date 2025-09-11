Ein Gesamterlebnis für alle Generationen

Intendant Roland Geyer zeigte sich überwältigt vom Premierenabend:

„Wir wollten Strauss in einer völlig neuen Form präsentieren – genresprengend, generationenübergreifend und populär. Die Premiere hat bewiesen, dass diese künstlerische Idee aufgeht.“

Auch Zirkusdirektor Bernhard Paul war sichtlich berührt. Für ihn hat das Stück eine ganz persönliche Bedeutung:

„Mein Urgroßvater Josef Weyl war Librettist von Strauss. Diese Aufführung ist daher ein Stück Familiengeschichte.“

Erfolgsautor Thomas Brezina sorgt für Spannung

Die Handlung stammt aus der Feder von Thomas Brezina, der die 150 Jahre alte Strauss-Operette „Cagliostro in Wien“ neu interpretierte. Statt klassischer Kulissen entführt er das Publikum in die poetische Welt des Zirkus – ein Ort voller Täuschung, Mut, Liebe und Staunen. Komponist Johnny Bertl hat Strauss’ berühmte Walzer und Melodien neu arrangiert und in einen modernen, zeitgemäßen Sound verwandelt.

Starbesetztes Ensemble und atemberaubende Artistik

Auf der Bühne glänzt Thomas Borchert in der Titelrolle des Cagliostro. An seiner Seite begeistern Eva Maria Marold als Zirkusdirektorin Madame Sophie, Josef Ellers als Severin, Sophia Gorgi als Emilia, Katharina Gorgi als Lady Laurenza und Andreas Lichtenberger als Herr Gustav. Für spektakuläre Momente sorgen die Roncalli-Artisten – vom Todesrad (Duo Vanegas) über Cyr Wheel (Duo Unity), Jonglage (Ludwig Navratil) bis hin zu waghalsiger Luftartistik von Svetlana Arts.

Prominenz bei der Premiere

Zur Premiere kamen zahlreiche prominente Gäste, darunter Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Arabella Kiesbauer, Alfons Haider, Vera Russwurm, Toni Faber, Lidia Baich und viele mehr. Sie alle ließen sich von der besonderen Mischung aus Musik, Theater und Zirkus verzaubern.

Kulinarische Genüsse am Heumarkt

Neben dem künstlerischen Erlebnis lockt auch das Roncalli-Ambiente: Der Duft von gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Popcorn liegt in der Luft, dazu gibt es erlesene österreichische Weine und feine Köstlichkeiten. So wird der Theaterabend zum Fest für alle Sinne.

Vorstellungen bis 28. September

Das einzigartige Spektakel läuft noch bis 28. September 2025, mit Nachmittags- und Abendvorstellungen.

Tickets sind erhältlich unter:

www.johannstrauss2025.at

www.wien-ticket.at

www.oeticket.com

©Jürgen Hammerschmid