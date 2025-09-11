Mehr als 30.000 Erfolgsgeschichten sprechen für sich: Mit der wissenschaftlich fundierten easylife-Stoffwechseltherapie können Teilnehmer:innen schnell und nachhaltig Gewicht verlieren – ohne Hungern, strenges Sportprogramm oder ständiges Kalorienzählen.

„Bei uns steht nicht nur die Zahl auf der Waage im Vordergrund, sondern vor allem das Wohlbefinden der Menschen.“

…betont die Familie Perchtold, die das Unternehmen mit viel Herzblut führt.

Jubiläumsjahr mit vielen Neuheiten

Zum 20-jährigen Bestehen überrascht easylife gleich mit mehreren Highlights:

Neue App: Sie begleitet Teilnehmende im Alltag digital und sorgt für zusätzliche Motivation.

Optimierte Trinkampulle: Die neue mineralisch-pflanzliche Rezeptur stärkt den Stoffwechsel und verbessert die Hautelastizität – besonders hilfreich bei größeren Gewichtsreduktionen.

Neues Zentrum in Klagenfurt: Im Oktober eröffnet das 10. easylife-Therapiezentrum und erfüllt damit einen lang gehegten Wunsch vieler Kärntner:innen.

Persönliche Betreuung als Erfolgsgeheimnis

Rund 70 engagierte Mitarbeitende sorgen dafür, dass sich alle Teilnehmenden bestens aufgehoben fühlen. Die persönliche Begleitung steht bei easylife im Mittelpunkt: Motivation, individuelle Beratung und ein offenes Ohr schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre.

Dank ärztlicher Betreuung werden auch gesundheitliche Voraussetzungen, Vorerkrankungen oder Unverträglichkeiten berücksichtigt. So entsteht ein individuell abgestimmter Weg zum gesunden Wohlfühlgewicht – und zu neuer Lebensqualität.