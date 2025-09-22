Stress, Leistungsdruck, Mobbing – viele Schülerinnen und Schüler kennen diese Belastungen. Mit „Chateria Speciale“ gibt es nun ein digitales Chat-Café, das Jugendlichen schnelle und anonyme Hilfe bietet.

Schülerinnen und Schüler können nun auf ein neues, kostenloses Angebot setzen: das Chat-Café „Chateria Speciale“. Initiiert vom Bildungsministerium und umgesetzt von Rat auf Draht, eröffnet es jungen Menschen einen unkomplizierten, digitalen Raum, um über Sorgen wie Stress, Mobbing oder andere mentale Belastungen zu sprechen.

Ein sicherer Ort für Sorgen und Fragen

Psychische Gesundheit ist ein zentrales Thema in Wiens Schulen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr betont: „Psychische Gesundheit ist kein Randthema, sondern ein zentraler Faktor für erfolgreiches Lernen, ein positives Schulklima und die persönliche Entwicklung.“ Die Zahlen zeigen, wie groß der Bedarf ist. Fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Österreich fühlt sich durch schulische Anforderungen regelmäßig gestresst, jede:r Fünfte berichtet von depressiven Symptomen.

Umso wichtiger sind leicht erreichbare Angebote, die Jugendliche genau dort abholen, wo sie sich ohnehin aufhalten: online. Genau das bietet „Chateria Speciale“. Das digitale Chat-Café ist anonym, kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar. Junge Menschen können sich einfach einloggen und in einem geschützten Rahmen mit erfahrenen Beratern chatten.

Beratung, die zu deinem Alltag passt

Die Chats finden dreimal pro Woche statt, montags, dienstags und freitags von 19 bis 21 Uhr. Diese Zeiten sind bewusst so gewählt, dass sie nach dem Schul- oder Freizeittag liegen und Jugendliche in Ruhe über ihre Anliegen sprechen können. Themen sind unter anderem Schulstress, Mobbing, Cybermobbing, mentale Gesundheit, Freundschaften und vieles mehr.

Neben dem Gruppen-Chat gibt es auch die Möglichkeit, individuelle Beratungsgespräche zu führen. Das Team von Rat auf Draht ist geschult, zuzuhören, zu entlasten und gemeinsam mit den Jugendlichen erste Schritte zur Lösung zu entwickeln. Ziel ist es, akute Krisen abzufangen und den Betroffenen Mut zu machen, weitere Hilfe anzunehmen, wenn das notwendig ist.

Ein Plus auch für Eltern und Schulen

„Chateria Speciale“ ergänzt die bereits bestehenden Angebote wie die Schulpsychologie-Hotline 0800 211 320 oder die Videoberatung auf elternseite.at. Eltern, Lehrkräfte und Bezugspersonen werden entlastet, weil Jugendliche selbstständig und einfach Hilfe in Anspruch nehmen können.

Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von Rat auf Draht, betont: „Wie wir aus unseren 49.000 Anfragen pro Jahr wissen, sind Mobbing und Cybermobbing große Themen. Drei Jugendliche pro Tag wenden sich allein deswegen an uns. Mit diesem Chatangebot bauen wir unser Unterstützungsnetz weiter aus – genau da, wo Jugendliche sind.“

Das digitale Café ist ein Zeichen, dass mentale Gesundheit ernst genommen wird und dass es okay ist, Hilfe zu suchen. Für viele Jugendliche kann das der erste Schritt sein, sich weniger allein zu fühlen.

www.rataufdraht.at/chateria-speciale

