Das satirische Aufregerbuch des Jahres ist da!

Was schreibt er da? Alle Männer sind Schweine? – Ein neues satirisches Buch von WBB- und Bestseller-Autor Robert Sommer ist druckfrisch eingelangt und sorgt für Erstaunen.

Da staunt auch echomedia-Verlagschefin Ilse Helmreich: ,,Alle Männer sind Schweine‘‘ sorgt schon vor der großen Präsentation am 27 April ab 19 Uhr im Schreiberhaus in Neustift für viel Gesprächsstoff – Anmeldungen bitte an karin.amon@echo.at!

Satire

Bestsellerautor Robert Sommer macht sich in diesem Buch über die übertriebene politische Korrektheit lustig und lässt dabei weder den Gender-Wahnsinn noch den Quoten-Quatsch und das Umtexten von Songtexten aus.

Bestellbar bereits jetzt bei Morawa, Thalia, Weltbild und Amazon, kaufbar in allen Buchhandlungen!