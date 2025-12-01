Friedrich Glauser (1896-1938) gilt als „Erfinder“ des modernen Krimis. Daher hat ihn das SYNDIKAT, der Verband deutschsprachiger Krimiautoren zum Namenspatron für den renommiertesten deutschsprachigen Krimipreis, erkoren. In der Woche rund um den Todestag Friedrich Glausers (8. Dezember) veranstaltet das SYNDIKAT alljährlich im gesamten deutschen Sprachraum den KRIMITAG, bei dem Lesungen, Diskussionen und Veranstaltungen aller Art von und mit deutschsprachigen Krimiautoren stattfinden – so auch im10. Bezirk.

Am 12. Dezember schlägt das Verbrechen in Favoriten zu und das gleich dutzendfach. Denn über ein Dutzend Krimiautoren versammeln sich im Leopold-Prucha-Saal der VHS am Arthaberplatz 18 zu einem spannenden Lesungsabend für den guten Zweck. Ein Muss für alle Krimi-Fans. Mit dabei sind Mina Albich, Raoul Biltgen, Daniel Carinsson, Beate Ferchländer, Petra K. Gungl, Oliver Juli, Sabine Kunz, Leo Lukas, Nicole Makarewicz, Günter Neuwirth, Constanze Scheib, Christian Scherl, Angela Szivatz, Gert Weihsmann, Jennifer B. Wind, Bastian Zach und Klaudia Zotzmann-Koch.

Einlass 18:00 Beginn 18:30 Uhr

VHS Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien

EINTRITT: Freie Spende

Mit Buffet und Buchsignierung!