Der erste „Friedensgarten“ Wiens liegt in Hietzing

Das Kardinal-König-Haus in Hietzing (13., Kardinal-König-Platz 3) dient als gemeinsames Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas. Der herrliche Garten des Hauses ist ab jetzt ein sogenannter „Friedensgarten“.

Der erste Friedensgarten in Wien befindet sich in Hietzing. Der große Park des Kardinal König Hauses ist ab sofort Teil des Netzwerks, in dem sich verschiedenste Grünanlagen zusammenschließen zu einer „stillen Allianz als respekt- und friedvolle Alternative zum Raubbau von Krieg und Wachstumsgier“. (www.friedensgaerten.net)

P. Friedrich Prassl SJ, Direktor der Bildung, erläutert die Motivation zu diesem Schritt: „Drei Prinzipien, die uns im Bildungshaus leiten, lauten: Standpunkt, Offenheit und Dialog. Ich bin überzeugt, dass diese Werte eine schlichte, aber wirksame Formel sind für ein friedliches Miteinander, für eine friedensförderliche Kultur im Arbeiten und Leben unserer Teilnehmenden.“

Ein Ort der Einkehr

Im Park mit seinem großen Bestand an alten Bäumen, Blumen und Bienenstöcken finden Teilnehmer und Gäste des Hauses einen Ort der Einkehr und der Begegnung. P. Prassl wünscht sich, dass hier „Stille, Einkehr, Respekt für die Natur und alle Geschöpfe, Ermutigung zum Handeln für Schwache und Impulse für eine gerechte Welt geschehen.“

Mehr Informationen zu Angeboten im Bildungshaus für Teilnehmer und Veranstalter auf www.kardinal-koenig-haus.at.