Der Grätzeltreff in Favoriten lädt zur Tauschbörse

Mit der Veranstaltung „Günstig leben im Grätzel“ startete am 26.4. der Grätzeltreff der Gebietsbetreuung Stadterneuerung in der Quellenstraße 149 in Favoriten. Wie man den Alltag gemeinsam besser meistern kann, das ist Fokus der kostenlosen Veranstaltungsreihe, die einmal im Monat stattfindet.

Welche Angebote in meiner Umgebung schonen das Geldbörserl? Was hilft gegen die steigenden Wohn- und Energiekosten? Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung hat dazu Informationen gesammelt und stellt diese den Bewohnern des Stadtteils in Favoriten gerne gebündelt zur Verfügung! Auch die Grätzelbewohner haben viele Tipps für den Alltag. Nach dem Motto „Beim Reden kommen die Leute zusammen“ bietet die GB* mit den Grätzeltreffs eine zwanglose Plattform, um einander bei Kaffee und Kuchen kennenzulernen, Infos auszutauschen und vom Wissen der Nachbarn zu profitieren. Denn gemeinsam lassen sich die Herausforderungen des Alltags leichter bewältigen!

Tauschen, teilen, reparieren

Am 17.5. lädt die GB* zur Tauschbörse. Ob Kleidung, Bücher oder Geschirr: die Besucherinnen und Besucher sind aufgerufen, gut Erhaltenes mitzubringen und gegen Schätze der anderen Teilnehmer zu tauschen. Das spart nicht nur Geld und Ressourcen, sondern macht auch Spaß! Die GB* hat dazu ebenfalls ein besonderes Angebot: Um kleinere Lasten von A nach B zu transportieren, gibt es das „Grätzlrad“. Dieses Lastenfahrrad ist unkompliziert zu mieten und zu bedienen – und obendrein kostenfrei.

Alle Infos zu den Veranstaltungen unter:

www.gbstern.at/ost