“Der Mustergatte” bringt Döbling herzlich zum Lachen

Eheliche Gewohnheiten, Eifersucht und kleine Täuschungsmanöver stehen im Mittelpunkt der turbulenten Komödie „Der Mustergatte“. „Unser Theater“ bringt den Kult-Hit von Avery Hopwood in den Festsaal der Kaasgraben-Kirche.

In großen Fußstapfen

Bereits Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre begeisterte die österreichische Schauspiellegende Elfriede Ott in „Der Mustergatte“. Insgesamt 132 Mal stand sie gemeinsam mit Alfred Böhm in den Kammerspielen der Josefstadt auf der Bühne. Nun schlüpft ihr Adoptivsohn Goran David Ott in die Rolle des Mustergatten. Gleichzeitig zeichnet er für die Regie verantwortlich.

Für „Unser Theater“ wurde der Komödienklassiker von Edith Weindlmayr-Mut bearbeitet. Mit dabei sind außerdem Franziska Spetzler, Milan Stodulka, Roland Zöggeler, Leila Ensfelner, Karim Karman und Thomas Eichinger.

Karten

Gespielt wird im Festsaal der Kaasgraben-Kirche am Stefan-Esders-Platz in Döbling. Weitere Vorstellungen finden bis 8. November statt. Karten sind unter karten@unsertheater.at, Tel. 0664/121 81 67 sowie auf www.unsertheater.at erhältlich.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für die Vorstellung am Samstag, 5. September 2026, um 18 Uhr. Als prickelndes Extra gibt es für die Gewinnerinnen und Gewinner jeweils ein Gläschen Sekt dazu.