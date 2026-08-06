U6-Station Tscherttegasse rundum erneuert

Die Modernisierung der U6-Station Tscherttegasse ist weitgehend abgeschlossen. Ab 7. August stehen den Fahrgästen eine neue Verbindungsbrücke, zusätzliche Zugänge und ein weiterer Aufzug zur Verfügung.

Kürzere Wege zur U6

Die neue Brücke verbindet die beiden Bahnsteige miteinander. Ein zusätzlicher direkter Zugang beim Miep-Gies-Park führt zum Bahnsteig in Richtung Siebenhirten und verkürzt insbesondere für Bewohnerinnen und Bewohner des Kabelwerks den Weg zur U-Bahn. Auch der Zugang von der Kirschenallee wurde erneuert und entspricht nun den geltenden Barrierefreiheitsnormen.

„Der zusätzliche Aufzug, die neuen Zugänge und die Verbindungsbrücke verbessern die Erreichbarkeit der Station und sorgen für umfassende Barrierefreiheit“, betont Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Mehr Platz beim Warten

Im Zuge der Arbeiten wurde auch der bestehende Aufzug modernisiert. Der Bahnsteig in Richtung Floridsdorf ist nun breiter und bietet den wartenden Fahrgästen mehr Platz. Zusätzlich wurden die Bahnsteigdächer über die gesamte Länge verlängert.

„Der breitere Bahnsteig und die längeren Bahnsteigdächer bieten unseren Fahrgästen mehr Platz und Komfort beim Warten auf die U6“, erklärt Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Beide Bahnsteige können bereits seit Mai uneingeschränkt genutzt werden. Bis Mitte August werden noch letzte Arbeiten an den Oberflächen durchgeführt.

Wunsch aus dem Grätzl

Die Erweiterung der rund 30 Jahre alten Station war bereits bei der Verlängerung der U6 nach Siebenhirten im Jahr 1995 vorgesehen. Nach dem Abschluss der Tragwerksanierungen zwischen Schöpfwerk und Alterlaa konnten die Arbeiten im Frühjahr 2026 beginnen.

„Mit dem Upgrade der Station Tscherttegasse wird ein langjähriger Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner des Kabelwerks Realität“, sagt Meidlings Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ). Als nächster Schritt soll auch der Miep-Gies-Park auf Grundlage einer Bürgerbeteiligung neugestaltet werden.

Öffis ohne Barrieren

In den 110 Wiener U-Bahn-Stationen stehen insgesamt 294 Aufzüge zur Verfügung. Neue Anlagen verfügen unter anderem über akustische Ansagen für blinde Menschen und Displays für gehörlose Fahrgäste. Die U6 ist mit zusätzlichen Rampen und mehr als 50 Aufzügen vollständig barrierefrei zugänglich. Auf der 17,4 Kilometer langen Strecke sind ausschließlich klimatisierte Züge unterwegs.