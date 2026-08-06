Donauturm lädt zur Sonnenfinsternis ganz hoch oben

Am 12. August erwartet Wien ein seltenes Himmelsspektakel: Kurz vor Sonnenuntergang verdeckt der Mond rund 89 Prozent der Sonne. Am Donauturm lässt sich die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999 aus bis zu 170 Metern Höhe beobachten.

Freie Sicht nach Westen

Die Sonnenfinsternis beginnt in Wien um 19.22 Uhr. Ihr Maximum erreicht sie gegen 20.13 Uhr – nur eine Minute vor Sonnenuntergang. Weil die Sonne zu diesem Zeitpunkt bereits sehr tief steht, ist für die Beobachtung ein erhöhter Standort mit freier Sicht nach Westen besonders wichtig.

Der Donauturm bietet dafür beste Voraussetzungen. Besucherinnen und Besucher können das Naturschauspiel von den Aussichtsterrassen auf 150 Metern, dem Turm Café auf 160 Metern oder dem Turm Restaurant auf 170 Metern Höhe verfolgen.

Kostenlose Schutzbrillen

Damit der Blick in die teilweise verdeckte Sonne sicher bleibt, verteilt der Donauturm ab 19 Uhr kostenlose Sonnenfinsternisbrillen. Die Ausgabe erfolgt, solange der Vorrat reicht. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, es gelten die regulären Eintrittspreise.

„Eine Sonnenfinsternis erlebt man nicht alle Tage – und schon gar nicht mit Blick über Wien.“

…betont Donauturm-Geschäftsführer Roman Bauer. Dank der Höhe und der freien Sicht nach Westen seien die Bedingungen für dieses außergewöhnliche Erlebnis besonders gut.

Alle Infos auf einen Blick

Der Donauturm ist am 12. August von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet. Das Turm Café empfängt Gäste von 10.30 bis 22 Uhr, das Turm Restaurant von 17.30 bis 22.30 Uhr. Ob das Himmelsspektakel tatsächlich zu sehen ist, hängt natürlich vom Wetter ab.

Weitere Informationen gibt es auf der Website des Donauturms.