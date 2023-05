Die neuen Bürgerwünsche für den Aumannplatz

Seit vielen Monaten haben die Anrainer der kleinen, aber feinen Parkanlage im Herzen von Währing ihre Wünsche und Anregungen deponieren können.

Am 23. Mai haben das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung und Bezirksvorsteherin Silvia Nossek die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung „Forum Aumannplatz“ in einer Ausstellung präsentiert. Der Aumannplatz ist das urbane und grüne Zentrum im Herzen von Währing. Er ist der Verkehrsknoten zwischen Währinger Straße und Gentzgasse, aber auch eine Ruheoase, gesäumt von Geschäften, Lokalen und Ateliers.

400 Ideen

Welches Potenzial der Stadtraum noch bietet, hat die Gebietsbetreuung gemeinsam mit Anrainern beim „Forum Aumannplatz“ erkundet. Die Stadtraumanalyse zeigt, dass hier am Aumannplatz noch viele Möglichkeiten schlummern. Der Norbert-Liebermann-Park ist derzeit nur eingeschränkt zugänglich, die Querung der Straßen zum Teil herausfordernd und der Verkehr nimmt viel Platz ein. Alle 400 Ideen und Vorschläge sind am 30. Mai und am 6. Juni in einer Ausstellung am Aumannplatz zu sehen.