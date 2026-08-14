100 Euro-Gutscheinkarte für das Westfield Donau Zentrum gewinnen!

Mit der Westfield Gutscheinkarte findet jede Familie, was zum Start ins neue Schuljahr noch fehlt.

Jetzt mitmachen und eine von zwei Westfield Gutscheinkarten im Wert von je 100 Euro für das Westfield Donau Zentrum gewinnen.

Mit dem neuen Schuljahr wird die Einkaufsliste schnell länger: Hefte und Stifte, ein neuer Rucksack, passende Kleidung, Schuhe oder technisches Zubehör. Was davon gerade am dringendsten gebraucht wird, ist in jeder Familie anders. Genau hier kommt die Westfield Gutscheinkarte für das Westfield Donau Zentrum ins Spiel: Sie bringt die Vielfalt des Centers auf eine Karte – ideal zum Verschenken oder um sich selbst einen Wunsch zu erfüllen.

Für jede Einkaufsliste das Passende

Das Westfield Donau Zentrum vereint Angebote für unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse an einem Ort. Von Schreibwaren und Büchern über Mode, Schuhe und Sportartikel bis hin zu Technik finden Familien hier vieles, was für das neue Schuljahr gebraucht wird. Auch für eine kleine Belohnung nach den ersten Schultagen bieten die Gastronomie- und Freizeitangebote zahlreiche Möglichkeiten.

Die Westfield Gutscheinkarte kann in den meisten Shops, Restaurants und Freizeitangeboten des Centers eingelöst werden und macht damit vieles möglich, von praktischen Besorgungen bis zu Wünschen, die auf der Einkaufsliste vielleicht noch gar nicht zu finden sind.

Die vollständige Übersicht aller Shops im Westfield Donau Zentrum ist unter folgendem Link verfügbar: westfield.com/de/austria/donauzentrum/geschafte

Westfield Donau Zentrum Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 09:00 – 20:00 Uhr

Samstag 09:00 – 18:00 Uhr



Öffnungszeiten Westfield Donau Zentrum – The Kitchen

Montag – Sonntag 11:00 – 23:00 Uhr

Gewinnspiel

Wir verlosen zwei Westfield Gutscheinkarten im Wert von je 100 Euro für das Westfield Donau Zentrum!