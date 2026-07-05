Eine Ikone sagt Adieu: S-Bahn-Zug auf letzter Fahrt

Adieu, Oldtimer: Nach fünf Jahrzehnten endet die Ära der 4020er-Baureihe. Auf der Franz-Josefs-Bahn war die Abschiedsfahrt.

Mit einer besonderen letzten Fahrt haben die ÖBB am Freitag Abschied von einer echten Ikone genommen. Die Baureihe 4020 geht mit ihrem letzten Einsatztag auf der Franz‑Josefs‑Bahn in den Ruhestand – nach fünf Jahrzehnten im Einsatz.

Verlässliche Mobilität

Seit ihrer Einführung Ende der 1970er‑Jahre standen die Triebzüge der Reihe 4020 für verlässliche Mobilität im Ballungsraum Wien und darüber hinaus. Über 48 Jahre hinweg begleiteten sie Generationen von Pendlern und prägten das Bild der Wiener S‑Bahn.

Der gute, alte 4020er hat nur noch nostalgische Bedeutung (Bild: OBB/Bernhard Lehenbauer).

4,8 Millionen Schienenkilometer

Insgesamt wurden 120 Fahrzeuge gebaut und eingesetzt. Durchschnittlich hat ein 4020er im Laufe seines Lebens rund 4,8 Millionen Schienenkilometer zurückgelegt – das entspricht etwa 120 Erdumrundungen. „Mit seiner Pensionierung verabschieden wir nicht nur einen Zug, sondern ein Stück Alltagsgeschichte – und sagen Danke für fast 50 Jahre Verlässlichkeit”. Gleichzeitig starten wir mit den neuen Cityjet Doppelstockzügen in eine neue Ära des Nahverkehrs in der Ostregion”, so ÖBB-Boss Andreas Matthä.

Neue Züge für Wien

Während ein Stück Nostalgie in den Ruhestand geht, beginnt gleichzeitig ein neues Kapitel im Nahverkehr: Seit Juni sind die neuen Cityjet Doppelstockzüge in der Ostregion im Einsatz und sorgen für deutlich mehr Komfort, Barrierefreiheit und Kapazität.

Ihr Haupteinsatzgebiet liegt zunächst auf der stark frequentierten Nord-Süd-Achse. Damit übernehmen die Cityjet Doppelstockzüge auch die Wiener Stammstrecke, die über Jahrzehnte hinweg eng mit dem 4020er verbunden war.