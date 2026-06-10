Drei Bezirke, ein Ziel: Vereine aufs Podest

Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring haben zusammen 280.000 Einwohner – und viele Sportvereine, die es wert sind, vorgestellt zu werden. Die Kampagne läuft.

An die 30 Vereine aus den Bezirken 14, 15 und 16 haben den Weg zur ersten Vereinsvernetzung gefunden. Und die Stimmung war gut, die Vereine froh, gehört zu werden. Das Treffen ist der Auftakt für die neue Vereinskampagne der Westbezirke.

Sportfest als Höhepunkt

Nächste Etappe ist das Sportvereinsfest am 3. Oktober am Red-Star-Platz in der Kendlerstraße. Dort werden sich viele Vereine präsentieren und zeigen, was sie alles können. Von Fußball bis Boxen, von Volleyball bis Tischtennis und Football bis Skaten werden viele dabei sein.

Kinder von der Straße holen

Einer der prominenten Gäste war Bounce-Boxklub-Chef Marcos Nader: „Die Vernetzung ist ganz wichtig. Wir wollen Kinder von der Straße bringen, sie beschäftigen, sie fit machen. Sport hilft gegen alle Arten der Aggression im Park. Dafür kämpfen wir.“

Bezirksvorsteher begeistert

Begeistert vom Engagement der Vereine sind die drei Bezirksvorsteher. Michaela Schüchner aus Penzing: “Es ist schön, dass wir uns austauschen, dass wir die Vereine kennenlernen und auch helfen können.” Dietmar Baurecht aus Rudolfsheim-Fünfhaus: “Sport ist enorm wichtig für uns alle, der neue Schmelz-Park neben den Sportplätzen boomt total – ein gutes Zeichen.“ Und Stefanie Lamp aus Ottakring: “Wir drei, die angrenzenden Bezirke denken vernetzt und wollen die Vereine grenzenlos unterstützen.”

Steffi Lamp, Dietmar Baurecht & Michi Schüchner.

Anwesende Vereine

In der Rapid-Kantin’ waren folgende Sportarten vertreten: Boxen (Bounce), Basketball, Poker, Golf, Tischfußball, Handball (West Wien & WAT Fünfhaus), WAT 16/Tennis, ASKÖ TT 14, WAT 15, American Football (Vienna Knights), Behindertensportverband, Fußball (Red Star und Slovan), Skatepark/Zeitraum, TT Flötzersteig und Volleyball.