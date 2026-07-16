Vorwürfe: Marktamtsleiter Kutheil tritt zurück

Paukenschlag in den Abendstunden: Nach tagelangen, massiven Vorwürfen legt Marktamtsleiter Andreas Kutheil seine Funktion zurück. Nun werden die “Hinweise und Vorwürfe” von der Stadt geprüft.

Die Magistratsdirektion der Stadt hat schriftlich mitgeteilt, “dass der Leiter der MA 59 Andreas Kutheil ersucht hat, aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung von dieser Funktion enthoben zu werden”. Die Abteilungsleitung wird demnach Stellvertreter Christian Seiringer übernehmen.

Unschuldsvermutung

Weiters teilt die Stadt mit: “Die Magistratsdirektion der Stadt Wien wird in ihren aktuell stattfindenden Erhebungen den vorliegenden Informationen, Hinweisen und Vorwürfen nachgehen. Die Ergebnisse der Prüfung sind abzuwarten. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse gilt die Unschuldsvermutung.”

Weitere Stellungnahmen werde es seitens der Magistratsdirektion nicht geben.

Schwere Vorwürfe

Zuletzt waren Mobbing- und Rassismus-Vorwürfe gegen Andreas Kutheil bekannt geworden. Ins Rollen gebracht hatte den Fall ein Bericht des “Falter”. Darin zeichneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktamts das Bild eines “Klimas der Angst” und eines “massiv belasteten Arbeitsalltags”. Die Enthüllungen sorgten für erhebliche Unruhe innerhalb der Stadtverwaltung.

220 Mitarbeiter-Bereich

Der 60-jährige Kutheil stand acht Jahre lang an der Spitze der Magistratsabteilung 59 (Marktamt). In seiner Funktion war er für rund 220 Mitarbeiter verantwortlich.