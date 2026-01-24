Exakt von 229 auf 655 Elektro-Taxis innerhalb eines Jahres. Insgesamt sind 8.175 Fahrzeuge als Taxis angemeldet. Zwei Drittel davon (5.293 Fahrzeuge) haben einen umweltfreundlichen Hybrid-Antrieb, 8 % einen reinen Elektro-Antrieb. Somit setzen fast drei Viertel der Taxiunternehmen auf alternative Antriebe.

Hunderte neue Taxis

Aufgrund der gesetzlichen Regelung wird es so weitergehen. “Die Zahl der vollelektrischen Taxis wird in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen, denn jedes Jahr werden mehrere Hundert ältere Fahrzeuge außer Dienst gestellt und durch neue ersetzt”, so Resul Ekrem Gönültaş, Obmann der Wiener Taxi-Innung. „Das bedeutet aber auch, dass die Ladeinfrastruktur mindestens genauso stark mitwachsen muss.“

Mehr Schnell-Ladestationen

Aktuell gibt es in der Stadt 3.900 Ladepunkte im öffentlichen und halb-öffentlichen Raum. Davon sind nur 535 Schnell-Ladepunkte mit 50 kW oder mehr. “Wir benötigen mehr Schnelllader, um die Stehzeiten von Taxis zu minimieren und den Wienerinnen und Wienern weiterhin rasche und flächendeckende Taxi-Dienste anzubieten”, fordert Gönültaş. Sechs bis acht Stunden täglich an einer Ladesäule wären höchst unwirtschaftlich.