Die Türen des Mozarthaus Vienna stehen offen und laden Familien zu einem ganz besonderen Wochenende ein. Anlässlich des 270. Geburtstags von Wolfgang Amadeus Mozart wird sein ehemaliges Zuhause zu einem lebendigen Ort voller Musik, Geschichten und Entdeckungen. Zwei Tage lang warten spannende Führungen, ein kreatives Mitmachprogramm und Kino-Spaß auf kleine und große Musikinteressierte.

Ein Haus voller Musik und Überraschungen

Am Samstag, 24. Jänner, gehört das Mozarthaus allen, die tiefer in Mozarts Welt eintauchen möchten. Kostenlose Führungen begleiten Besucher durch die originale Wohnung des Komponisten und erzählen spannende Geschichten aus seinem Wiener Alltag. Zwischendurch lohnt sich ein Stopp im Museumscafé. Dort prickelt es im Glas, denn neue Mozart-Sekt-Spezialitäten laden zur Verkostung ein (12-18 Uhr).

Ein musikalischer Höhepunkt erwartet das Publikum am Abend um 18.30 Uhr. Zum 20-jährigen Bestehen des Museums erklingt ein festliches Konzert mit Kammersängerin Ildiko Raimondi und jungen Gesangstalenten. Die musikalische Reise spannt den Bogen von vergangenen Sonderausstellungen bis zu zukünftigen Ideen des Hauses – ein klingender Zukunftsblick.

Familientag mit Kino, Kreativem und Spaß

Der Sonntag, 25. Jänner, steht ganz im Zeichen der Familien. Dann verwandelt sich der Konzertsaal in ein fröhliches Kinderkino. Gemeinsam mit dem Team von „Kikeriki“, Österreichs erstem Kurzfilmfestival für Kinder, flimmern liebevoll ausgewählte Kurzfilme über die Leinwand. Zwei Vorstellungen am Vormittag und Nachmittag sorgen für beste Unterhaltung der jungen Kinofans (10.30 Uhr und 14.30 Uhr).

Wer danach noch Energie hat, kann bei kreativen Bastelstationen selbst aktiv werden. Hier entstehen kleine Kunstwerke, inspiriert von Musik, Fantasie und und vom großen Musik-Genie Mozart selbst. Ein Tag, der zeigt: Kulturwissen kann spielerisch, aufregend und richtig lustig sein.

Anmeldungen für das Konzert (Zählkarten, Frst-Come-First-Serve-Prinzip) am Samstag und das Kikeriki-Kinderprogramm am Sonntag bitte an ticket@mozarthausvienna.at senden!

Open House im Mozarthaus Vienna

24. und 25. Jänner 2026

Domgasse 5, 1010 Wien

www.mozarthausvienna.at