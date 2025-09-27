Dudeln, schmunzeln, mitsingen: Die VHS lädt im Herbst zu drei kostenlosen Wienerlied-Abenden, die schwungvolle Musik, Schmäh und G’schicht’n bieten.

Wien ohne Wienerlied? Unvorstellbar. Es ist der musikalische Herzschlag der Stadt, irgendwo zwischen Heurigenbankerl, Walzerseligkeit und einem Augenzwinkern, das manchmal auch ein bissl grantig sein darf. Die Wiener Volkshochschulen holen diesen besonderen Klang jetzt auf die Bühne. Mit der Veranstaltungsreihe „G’schicht’n und G’sang – das Wienerlied erleben“ eröffnen sie drei Konzertabende, die Kultur, Schmäh und Lebensfreude vereinen – bei freiem Eintritt.

Wiener Küchen-Klänge: Vom Kaffee bis zur Palatschink’n

Los geht’s am 10. Oktober in der Kunst VHS (1090). Silvester Janiba und sein „Wiener Kabinett Orchester“ – das kleinste Orchester der Welt – widmen sich den kulinarischen Genüssen der Stadt. Zwischen Gulasch, Bier und einem verliebten Obstsalat wird musiziert, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Und natürlich fehlt auch die Palatschinke nicht. Ein Abend, der beweist: In Wien geht Musik nicht nur durch’s Ohr, sondern direkt in den Bauch.

Nur fest dudeln! Mitmach-Konzert mit Kultstatus

Am 25. November übernimmt dann die „Dudel-Diva“ Agnes Palmisano die Bühne in der VHS Kulturgarage in der Donaustadt. Gemeinsam mit Andreas Teufel entführt sie ins Reich des Dudlers, jener ganz eigenen Gesangskunst, die seit 2010 UNESCO-Kulturerbe ist. Nach diesem Abend wissen die Gäste nicht nur, warum der Dudler Wiener Musikgeschichte geschrieben hat – sie können ihn auch selbst probieren. Mitsingen? Unbedingt erwünscht!

Wienerisch verstehen mit Musik und Schmäh

Zum Finale am 11. Dezember wird in der VHS Ottakring nicht nur musiziert, sondern auch ein bissl philosophiert. Silvester Janiba und sein „Wiener Kabinett Orchester“ nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Sprachwelten des Wiener Dialekts. Dialekt-Lexikon inklusive! Ob g’studiert oder g’schert, hier lernt man garantiert etwas über die Seele von Wien und über seine Bewohner, die diese Stadt so lebenswert machen.

Und weil’s in Wien halt so ist: Ob man am Ende dudelt, schmunzelt oder mit voller Brust „A Palatschinken kann ma net trinken“ mitsingt – ein Spaß war’s garantiert.

Mehr Infos und die Anmeldung gibt’s unter www.vhs.at/wienerlied