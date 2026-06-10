Maskierter Post-Räuber scheitert an Blitz-Polizei!

Wien, 19. Bezirk. Es ist Dienstag, der 9. Juni 2026. In einer Postfiliale im beschaulichen Döbling neigt sich der Arbeitstag dem Ende zu, es ist genau 17:30 Uhr. Plötzlich bricht der Albtraum über die Angestellten herein: Ein maskierter Mann stürmt in die Filiale. In seiner Hand funkelt eine Schusswaffe.

Der Unbekannte zielt auf die Mitarbeiter, fordert mit aggressivem Ton die Herausgabe von Bargeld. Um zu zeigen, wie ernst es ihm ist, inszeniert er eine filmreife Drohung: Zweimal repetiert er die Waffe – mit einem metallischen Klacken fliegt eine Hülse zu Boden. Die Waffe sieht täuschend echt aus, niemand ahnt in diesem Moment, dass es sich in Wahrheit um eine Luftdruckwaffe handelt.

Unter Schock reagiert ein Mitarbeiter geistesgegenwärtig und richtig: Er greift in zwei Kassen, nimmt das Bargeld heraus und verstaut die Scheine in einem Sack. Doch dem Maskierten ist das nicht genug. Die Gier treibt ihn an. Er fordert den Angestellten auf, auch den Tresor zu leeren.

Die Gier wurde zur Falle

Als der Mitarbeiter ihm erklärt, dass der Safe leer ist, glaubt der Räuber ihm nicht. Er verliert die Nerven, geht selbst in den hinteren Bereich der Filiale, um den Tresor zu überprüfen. Ein fataler Fehler, der ihn wertvolle Zeit kostet. Denn im Hintergrund läuft bereits der stille Alarm.

Als der Verdächtige in den Kundenbereich zurückkehrt, um mit der Beute die Flucht anzutreten, schnappt die Falle bereits zu. Nur unvorstellbare drei Minuten nach der Alarmierung stehen die Einsatzkräfte der Wiener Polizei vor der Tür. Noch in der Filiale wird der Mann unsanft gestoppt. Die Handschellen klicken. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 60-jährigen österreichischen Staatsbürger.

Postmitarbeiterin brach zusammen

Während der Täter abgeführt wird, spielen sich in der Postfiliale dramatische Szenen ab. Die Angestellten stehen unter erheblichem Schock. Eine Mitarbeiterin bricht mit einer schweren Panikattacke zusammen. Die Berufsrettung Wien muss anrücken und die Frau zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportieren.

Die Ermittlungen zu diesem filmreifen, aber glücklicherweise blitzschnell beendeten Coup hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.