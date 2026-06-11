Immer wieder: Matchday-Feeling in der Donaucity!

Jetzt ist das Fußball-WM-Fieber ausgebrochen. Die rot-weiß-roten Fans fiebern dem Match gegen Argentinien entgegen. Wir haben einen Top-Tipp parat.

Trotz vieler Anpfiff-Zeiten in der Nacht werden die Public-Viewing-Angebote immer mehr. Kein Problem mit der Übertragungszeit gibt es beim ersten ganz großen Höhepunkt aus rot-weiß-roter Sicht: Dem zweiten WM-Match gegen Argentinien am 22. Juni um 19 Uhr.

Fan-Feeling im Sportcenter

So bietet das Sportcenter Donaucity (22., Arbeiterstrandbadstraße 128) Matchday-Felling für alle Fans der österreichischen Nationalmannschaft und überträgt das erste Highlight der Fußball-WM 2026 live auf einer großen Leinwand.

Einlass um 17 Uhr

Einlass ist um 17 Uhr, das Match beginnt um 19 Uhr. Drinks, Food Corner & beste Stimmung sind garantiert! Der Eintritt ist grundsätzlich gratis, wer aber fix einen Tisch (für 6 Personen) haben möchte, kann sich diesen um 30 Euro reservieren.

Hier gibt’s alle Infos

Alle weiteren Infos zum Matchday im Sportcenter Donaucity sowie zur Tischreservierung gibt’s via E-Mail an event@sportcenter-donaucity.at.