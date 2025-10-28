In Wien wird mit viel Herz gepflanzt, gejätet und im besten Fall auch geerntet. Dementsprechend gut kommt der Fotowettbewerb „Blühendes Zuhause“ der Stadt an. „Die Wiener gestalten mit viel Leidenschaft ihre eigenen kleinen Oasen – sei es am Balkon, im Garten, auf der Terrasse, am Fensterbrett oder sogar indoor“, so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál. Ein Einsatz, der jetzt geehrt wurde.

Urbaner Gartenpreis

Unter dem Vorsitz des beliebten Biogärtners und Buchautors Karl Ploberger ermittelte eine Fachjury die Gewinner. In der Kategorie „Urbanes Garteln“ ging der dritte Preis an Anna Szostak-Weingartner, die mit Tochter und Mann eine Baumscheibe im Bezirk betreut. Für sie “ist dieses Stück Grün ein willkommener Ausgleich zum Büro-Alltag und eine gute Möglichkeit, um mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen”.

Weitere Informationen und sämtliche Preisträger auf Blühendes Zuhause