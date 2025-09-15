Bounce-Boxer Michael Derouiche schreibt in Liverpool rot-weiß-rote Box-Geschichte und holt bei der Weltmeisterschaft der Amateure den 3. Platz.

Im Halbfinale der Männer-85-Kilo-Klasse kämpfte der 22-jährige Boxer aus dem Ottakringer Bounce-Stall beherzt, verlor aber gegen den Usbeken Akmaljon Isroilov nach Punkten. Nichtsdestotrotz war die Leistung historisch, holte er damit doch eine Bronze-Medaille – die erste in der langen rot-weiß-roten Box-Geschichte.

Beherzter Kämpfer

“Michael lieferte auch im Halbfinale eine sehr starke Leistung ab. Ein echtes Kämpferherz. Wir sind alle sehr stolz auf ihn”, so Marcos Nader, Obmann des Boxclub Bounce. Michael Derouiche ist mehrfacher österreichischer Staatsmeister und wurde vom verstorbenen Nationaltrainer Daniel Nader entdeckt und von Kadertrainer Tom Knöbel ausgebildet.

Stolzer Derouiche

Seine bisherigen Erfolge – darunter nationale Titel und Podiumsplätze bei internationalen Turnieren – zeigen, dass sein Siegeslauf in Liverpool keine Überraschung ist. “Ich bin stolz, diesen Erfolg für Österreich erkämpft zu haben. Es war ein harter Weg, und ich danke meinem Team und meinem Umfeld für die Unterstützung“, so Michael Derouiche.