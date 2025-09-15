Der “Dönermeister” eröffnet seinen neuen Standort vor der Wiener Staatsoper. Aus diesem Anlass gibt es am 16.9. ab 9 Uhr gratis Döner für alle!

Mit einem kulinarischen Highlight startet die Wiener Innenstadt in den Herbst: Dönermeister eröffnet seinen neuesten Standort direkt vor der Staatsoper im 1. Bezirk. Am Dienstag 16.09.2025 sind alle Wiener sowie Besucher der Stadt eingeladen, das beliebte Streetfood zu feiern – und zwar kostenlos.

„Wir möchten unser Grand Opening mit allen teilen, die Döner so lieben wie wir. Deshalb gibt es ihn den ganzen Tag gratis – solange der Vorrat reicht“, erklärt Geschäftsführer Ulas Celikkol.

Dönermeister hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen für frische Zutaten, hausgemachte Saucen und eine moderne Interpretation des Klassikers gemacht. Mit dem neuen Standort möchte das Team mitten im Herzen Wiens einen Treffpunkt schaffen, an dem Tradition und urbanes Lebensgefühl zusammenkommen.

Grand Opening im Überblick:

Standort: Dönermeister, Opernring 1. 1010 Wien, direkt vor der Wiener Staatsoper

Datum: 16.09.2025

Uhrzeit: ab 09:00 Uhr

Highlight: Gratis Döner für alle Gäste den ganzen Tag