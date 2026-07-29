Elīna Garanča verzaubert das Theater im Park

Elīna Garanča zählt zu den bedeutendsten Mezzosopranistinnen der Gegenwart – und am 30. August gastiert sie gemeinsam mit Star-Pianist Malcolm Martineau bei einem exklusiven Liederabend im Theater im Park.

Weltstar mit Wiener Verbindung

Ob Wiener Staatsoper, Metropolitan Opera in New York oder Royal Opera House in London – Elīna Garanča begeistert seit Jahren Publikum und Kritik rund um den Globus. Besonders mit ihrer gefeierten Interpretation der Carmen schrieb sie Operngeschichte und wurde von der New York Times als „beste Carmen seit 25 Jahren“ bezeichnet. Als Kammersängerin der Wiener Staatsoper verbindet sie zudem eine enge Beziehung mit Wien, wo sie seit mehr als zwei Jahrzehnten regelmäßig auf der Bühne steht.

Ein besonderer Konzertabend

Am Sonntag, 30. August, um 19.30 Uhr präsentiert Garanča gemeinsam mit dem renommierten Liedbegleiter Malcolm Martineau einen stimmungsvollen Liederabend. Statt großer Opernszenen stehen diesmal feinfühlige Liedinterpretationen im Mittelpunkt – eine seltene Gelegenheit, die Ausnahmekünstlerin in besonders persönlicher Atmosphäre zu erleben. Begleitet von Martineau verspricht der Abend musikalische Höhepunkte und Gänsehautmomente für alle Freunde der klassischen Musik.

Mehr Infos und Tickets unter theaterimpark.at/programm/liederabend

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 Eintrittskarten für den Liederabend mit Elīna Garanča und Malcolm Martineau am 30. August 2026 um 19:30 Uhr im Theater im Park!