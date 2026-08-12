Wenn Perfektion zur gesellschaftlichen Falle wird

Makellos, stark und unangreifbar: Der Druck, einem perfekten Ideal zu entsprechen, prägt unsere Gesellschaft.

Mit der fotografischen Serie „The Cult of Perfection“ richtet der Konzeptkünstler Franz Josef Baur den Blick hinter die sorgfältig inszenierte Fassade.

Zwischen Stärke und Verletzlichkeit

Im Mittelpunkt der Arbeit steht der menschliche Körper – als Symbol vermeintlicher Perfektion, aber auch als Ort der Veränderung. Die Serie verwischt bewusst die Grenzen zwischen Stärke und Verletzlichkeit sowie zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Gleichzeitig stellt sie jene Rollen infrage, die Menschen bewusst oder unbewusst einnehmen.

Anstatt das Ideal zu feiern, lädt „The Cult of Perfection“ dazu ein, über den Unterschied zwischen äußerer Erscheinung und innerer Authentizität nachzudenken.

„Vielleicht ist der radikalste Akt unserer Zeit, nicht perfekt werden zu wollen.“

…erklärt Baur. Die größte Freiheit bestehe darin, den Mut zu haben, einfach Mensch zu bleiben.

Der Körper als Botschaft

In seinen performativen Arbeiten beschäftigt sich Franz Josef Baur mit Körperpolitik, Identität, Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Erwartungen. An der Schnittstelle von Performance, Fotografie und Body Art nutzt er den Körper zugleich als künstlerisches Medium und als Metapher.

Dabei untersucht Baur, wie Schönheitsideale, Machtstrukturen und gesellschaftliche Normen unser Selbstbild beeinflussen. Eindeutige Antworten gibt der Künstler bewusst nicht. Vielmehr sollen seine Arbeiten dazu anregen, vertraute Bilder und Vorstellungen von Identität und Zugehörigkeit zu hinterfragen.

Persönliche Abrechnung

Das Projekt versteht Baur nicht als Kritik an anderen, sondern auch als schonungslose Auseinandersetzung mit sich selbst.

„Ich war und bin selbst Teil dieses Kults. ‚The Cult of Perfection‘ ist kein Urteil über andere – sondern eine Abrechnung mit mir selbst.“

…betont der Konzeptkünstler.

Fotografisch umgesetzt wurde die Serie von Hilde van Mas. Ihre Bildsprache fängt sowohl die Intensität als auch die bewusste Inszenierung der Performance ein. Die gemeinsame Arbeit macht deutlich: Nicht Perfektion, sondern der Mut zur eigenen Persönlichkeit kann wahre Freiheit bedeuten. Oder wie Baur es formuliert:

„Der schönste Mensch ist nicht der perfekte, sondern der, der den Mut hat, er selbst zu sein.“

©FRAN JOSEF BAUR

TEAM CREDITS: THE CULT OF PERFECTION

Concept and Performance:

FRANZ JOSEF BAUR

@franz_josefbaur

Photography:

HILDE VAN MAS

@hildevanmas

Photography Assistant:

DANIEL BINDER

@binderfotograf

Styling:

JÚLIA BAS CUNILL

@juliabasmood

LIAM NOEL PFEFFERKORN

@liamfuckingpfefferkorn

Hair & Makeup:

SARAH BZOCH

@sarah.bzoch