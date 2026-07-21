Schuberts Musik verzaubert das Haus Döbling

Musik verbindet Generationen und schafft unvergessliche Momente: Beim Kultursommer Wien wurde der Garten des Haus Döbling zur stimmungsvollen Konzertbühne.

Das Trio Magnifico begeisterte Bewohner, Angehörige und Gäste aus dem Grätzl mit einer musikalischen Hommage an Franz Schubert.

Musik als Begegnung

Zwischen den Weinreben des Grinzinger Hangs und mit herrlichem Blick über Wien bot das Haus Döbling den idealen Rahmen für einen besonderen Sommernachmittag. Das Gartenkonzert war Teil der beliebten Veranstaltungsreihe des Kultursommer Wien, die Kunst und Kultur direkt zu den Menschen bringt. Für Haus-Direktorin Amila Koljic sind solche Veranstaltungen weit mehr als Unterhaltung: Sie fördern das Miteinander, schaffen wertvolle Begegnungen und bereichern den Alltag von Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern und Nachbarn gleichermaßen.

Schubert sorgte für Gänsehautmomente

Mit viel Feingefühl widmete sich das Trio Magnifico dem Werk des großen Wiener Komponisten Franz Schubert. Klassiker wie „Der Lindenbaum“, „Die Forelle“ oder „Der Hirt auf dem Felsen“ sorgten für emotionale Momente und begeisterten das Publikum. Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ließ sich das Konzert nicht entgehen und zeigte sich von der Darbietung beeindruckt. Als bekennender Schubert-Fan freute er sich besonders darüber, die Musik des Komponisten gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern erleben zu können.

Kultursommer lädt weiter ein

Der musikalische Sommer ist damit noch lange nicht vorbei: Insgesamt 29 kostenlose Gartenkonzerte finden im Rahmen des Kultursommer Wien in den Häusern zum Leben statt. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 15 Uhr und stehen auch Besucherinnen und Besuchern aus der Nachbarschaft offen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Konzerte einfach in die Innenbereiche der Häuser verlegt.