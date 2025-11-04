Für viele der Besucher:innen ging damit ein echter Traum in Erfüllung: einmal Tennisstars hautnah sehen, die packende Atmosphäre spüren und Teil des größten Tennisevents Österreichs sein.

„Sport und Kultur sollen allen Menschen zugänglich sein – unabhängig von ihren finanziellen Mitteln oder ihrer persönlichen Situation.“

…betont Robert Gulla, Gründer und Obmann von SPRINGBOARD. Seit mittlerweile zehn Jahren setzt sich der karitative Verein mit großem Engagement für Teilhabe und Chancengleichheit ein. Durch gemeinsame Kultur- und Sporterlebnisse ermöglicht SPRINGBOARD Begegnungen, die verbinden – und Mut machen.

Backstage beim Tennis-Highlight des Jahres

In diesem Jahr stand der Besuch ganz im Zeichen der Inklusion: Eine Gruppe von Jugend am Werk wurde von SPRINGBOARD zu einer exklusiven Backstage-Führung bei den Erste Bank Open eingeladen. Ein unvergesslicher Blick hinter die Kulissen des Turniers, der Begeisterung und Inspiration gleichermaßen weckte.