Ein Weltspartag ohne kleine Dankeschön-Geschenke ist fast undenkbar – vor allem für Renate Steinkellner. Die ehemalige Bank-Angestellte hat Goodies aus fast 70 Jahren zusammengetragen. Zu sehen ist diese beachtliche Sammlung im Sparefroh-Haus im Bezirksmuseum am Alsergrund. Seit 2006 sind die zahlreichen Objekte im Pavillon im Innenhof des Museums ausgestellt – und reichen zurück bis ins Jahr 1957. Die Bandbreite der der Sammlerstücke umfasst Spardosen in allen Formen, Plüschtiere, Alltagshelferlein, die mal mehr, mal weniger nützlich sind und vieles mehr.

Sparefroh: Oldie but Goldie!

Einer darf dabei auch auf keinen Fall fehlen: der Sparefroh. Seit 70 Jahren ist er das Maskottchen der Erste Bank und Sparkassen und taucht in unterschiedlichsten Variationen auch in Renate Steinkellners Privatsammlung auf. Im Zuge dieses Jubiläums und zu 100 Jahre Weltspartag widmet sich das Sparefroh-Haus der weitreichenden Geschichte des Sparwesens.

Sparefroh-Haus

Öffnungszeiten im November:

5. & 19.11., 15.30–16.30 Uhr

16.11., 11–12 Uhr

Bezirksmuseum Alsergrund,

9., Währinger Straße 43