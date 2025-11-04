Zwischen Gießformen, Nougat und Blattgold griffen Freunde und bekannte Persönlichkeiten tatkräftig mit an, um feinste Pralinen, gefüllte Tannenbäume und andere Schokokreationen herzustellen. Statt klassischem Smalltalk stand also echte Handarbeit am Programm – mit Genussfaktor und Teamgeist.

Prominente mit Schürze und Spachtel

Unter den fleißigen Helfer:innen fanden sich zahlreiche bekannte Gesichter: Astrologin Gerda Rogers, Talkmasterin Vera Russwurm, Kabarettist:innen Caroline Athanasiadis, Gernot Haas, Andrea Händler und Alf Poier, Opernsängerin Natalia Ushakova, sowie Schauspielgrößen wie Natalie Alison, Konstanze Breitebner, Julia Cencig, Brigitte Kren und Michael Steinocher. Auch Musiker Andie Gabauer, Andy Lee Lang und „Alle Achtung“-Frontmann Christian Stani ließen sich den süßen Einsatz nicht entgehen.

„Ich kenne SchokoMichi seit Jahren, aber erst hier in der Manufaktur wurde mir bewusst, wie viel Handwerk und Geschichte in jedem Stück steckt.“

…erzählte Clemens Trischler begeistert. Unterstützt wurde das Event von DER MANN und der Domäne Baumgartner, die für die genussvolle Begleitung sorgten.

Wo jedes Stück Schokolade eine Geschichte erzählt

Michael Reimer setzt bei all seinen Kreationen auf Tradition, Qualität und echte Handarbeit. „Jede Schokolade wird noch von Hand gefertigt – mit Liebe, Geduld und feinem Gespür“, betont er. Besonders stolz ist er auf die „Wiener Schichten“, eine Familienspezialität seit 1880, bei der feine Nougat- und Schokoladenschichten zu einem aromatischen Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Auch die kunstvoll verzierten Schokotannenbäume mit Blattgold und die getunkten Orangenscheiben sind kleine Meisterwerke – hergestellt in acht sorgfältigen Arbeitsschritten.

Ein Ort voller Charme und Geschichte

Wer die SchokoMichi-Manufaktur betritt, spürt sofort den Wiener Charme vergangener Zeiten. Historische Geräte, liebevolle Details und Reimers private Sammlung im hauseigenen Mini-Museum erzählen die süße Geschichte Wiens auf besondere Weise.

Schauspielerin Konstanze Breitebner, langjährige Stammkundin, bringt es auf den Punkt:

„Hier verschmelzen Tradition, Geschichten und Handwerkskunst – jedes Stück Schokolade scheint seine eigene Geschichte zu erzählen.“