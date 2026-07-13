Es reicht! Fünfte “Aktion scharf” gegen Auto-Raser

Stadt und Bezirk lassen nicht locker. Am Wochenende gab es die fünfte Schwerpunktaktion innerhalb kurzer Zeit – die Bezirksvorstehung begrüßt das konsequente Vorgehen.

Gemeinsam mit der Gruppe Sofortmaßnahmen, MA 6, MA 46, MA 48, MA 59 und dem AMS hat die Polizei erneut eine umfassende Schwerpunktaktion gegen Poser, Raser und verkehrsgefährdendes Verhalten in der City durchgeführt. Es war bereits die fünfte derartige Kontrollaktion innerhalb kurzer Zeit.

Viele Anrainer-Beschwerden

Zuletzt war es zu zahlreichen Anrainer-Beschwerden gekommen. An mehreren Standorten im 1. Bezirk wurde kontrolliert. Im Fokus standen “überhöhte Geschwindigkeit, illegale Fahrzeugumbauten, vermeidbare Lärmbelästigung, aggressives Fahrverhalten sowie weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung”, so die Polizei.

Die Bilanz des Einsatzes

Es gab 66 Anzeigen, 30 Strafzettel wurden verteilt, fünf Fahrzeuge bei der Landesfahrzeugprüfstelle vorgeführt und 35 schwere technische Mängel festgestellt. Die Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass regelmäßige Schwerpunktkontrollen notwendig sind.

Bezirksvorsteher Markus Figl begrüßt die Schwerpunkt-Aktionen (Bild: BV1).

“Die bisherigen Einsätze haben ihre Wirkung deutlich gezeigt und machen klar: Wer die Sicherheit anderer gefährdet oder die Lebensqualität der Menschen beeinträchtigt, muss mit konsequenten Kontrollen und entsprechenden Konsequenzen rechnen. Mein Dank gilt allen beteiligten Einsatzkräften für ihren engagierten Einsatz”, so Vorsteher Markus Figl.

Ganz klare Worte

Deutlich äußert sich auch Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen: “Die Sicherheit der Bevölkerung und die Lebensqualität haben für uns wienweit höchste Priorität. Unsere Schwerpunktaktionen sollen – auch durch die hohe Präsenz vor Ort – verdeutlichen, dass die Stadt gemeinsam mit der Wiener Polizei geschlossen handelt.”