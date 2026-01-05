Mitten im Marktgeschehen des Viktor-Adler-Markts befindet sich der Stand 129. Der Kunst- und Kulturraum besteht seit September 2013 auf einem der lebendigsten Märkte in Wien und ist älter als das Kulturhaus Brotfabrik in seiner jetzigen Form. Hier sind alle Bewohner Favoritens oder schlichtweg alle Kunst- und Kulturinteressierten eingeladen am breiten Angebot von Veranstaltungen teilzunehmen. Eine gute Gelegenheit dazu findet sich am 28. Jänner ab 19.30 Uhr bei einem ganz besonderen Wohnzimmerkonzert.

Gegründet 2024 zwischen Gumpoldskirchen und Wien vereint „Band Nağme“ östliche und westliche Einflüsse: Tango, Jazz, Rembetika, türkische Kunstmusik und alternative Pop-Melodien. Bandmitglied Servet Vollmann-Yilmaz schreibt Lieder, die Geschichten erzählen: Die ausschließlich auf Türkisch verfassten Kompositionen behandeln Themen wie das sehnsüchtige Vermissen Istanbuls, Liebe, Melancholie, gelegentliche Eifersucht, Stille, Wunder, Freiheit, Märchen und Frieden. Die eingängigen Lieder dienen als Brücken zwischen Kontinenten und Menschen – mit Ohrwurm-Effekt. Das Publikum erlebt live, wie Servet (Gitarre/Gesang), İno (Geige/Kemençe), Anni (Trompete/Flöte), Maria (Percussion), Sylvia (Bass) und Ece (Viola) mit purer Spielfreude Grenzen überwinden und Lieder voller Poesie und Rhythmus gestalten. Ein Muss für alle, die Musik lieben, die verbindet!