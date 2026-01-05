Bevor der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn am 6. Jänner um 19 Uhr endgültig sein „Sternentor“ schließt, erwartet die Besucher noch einmal ein besonderer kultureller Höhepunkt. Die Sternsingergruppe der Schlosskapelle Schönbrunn wird nach dem feierlichen Hochamt zu Epiphanie in der Schlosskapelle auch im Ehrenhof des Schlosses auftreten.

Das Hochamt beginnt um 10:00 Uhr und wird von Weihbischof Dr. Franz Scharl zelebriert. Die Sternsinger der Schlosskapelle, deren Tradition auf das Jahr 1999 zurückgeht und die 2007 von Rektoratsassistent Michi Kobinia als „Schönbrunner Dreikönigsspiel“ neu inszeniert wurden, gestalten diesen Gottesdienst musikalisch und szenisch mit.

Nach dem Gottesdienst, gegen 11:30 Uhr, versammeln sich die Sternsinger beim großen Weihnachtsbaum im Ehrenhof des Schlosses. Dort präsentieren sie noch einmal ihre musikalische Darbietung und ziehen anschließend über den Weihnachtsmarkt, um die Besucherinnen und Besucher mit ihren traditionellen Liedern und Segenswünschen zu erfreuen.