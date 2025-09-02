Mit steigenden Temperaturen gewinnt Fernkälte immer mehr an Stellenwert. Daher ist die Inbetriebnahme der Fernkältezentrale am MedUni Campus Mariannengasse nicht nur ein wichtiger Meilenstein für Wien Energie, sondern auch für den Bezirk. „Von hier aus verbinden wir den Fernkältering um die Wiener Innenstadt mit dem AKH und der Fern­kältezentrale Spittelau“, erklärt Michael Strebl von Wien Energie.

Technische Innovation

Am Standort MedUni Campus Mariannengasse kommt auch erstmals eine technische Neuheit im Wiener Fernkältenetz zum Einsatz: Ein innovativer Eisspeicher sorgt gemeinsam mit der Nutzung von Abwärme für besonders ressourcenschonende Kühlung. Die neue Fernkältezentrale spart so jährlich an die 1.000 Tonnen CO2-Emissionen ein. Das entspricht der CO2-Bindekraft von 80.000 Bäumen. Volkan Talazoglu von der MedUni Wien sieht die Anbindung des Campus als „einen aktiven Schritt in unserer gesellschaftlichen Verantwortung und Vorbildwirkung im Bereich Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Limitierung der Klimakrise“.