Mit niederschwelligen Angeboten schaffen die Klubs Räume für Begegnung, Austausch und generationenübergreifende Vernetzung. Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März wird in zahlreichen Bezirken diskutiert, getanzt, gestaltet und gemeinsam gefeiert.

Vernetzung im Fokus: FrauenSalon & Frühstückstreffen

Im 7. Bezirk dreht sich im Klub+ All in Neubau (Neubaugürtel 6A) alles um Austausch und neue Kontakte.

Am 3. März (13.30–17 Uhr) lädt der FrauenSalon dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen und Netzwerke zu knüpfen. Am 6. März (10–13 Uhr) folgt der Frauen-Frühstückssalon – ein gemeinsamer Start in den Tag ganz im Zeichen des Weltfrauentags.

Generationen im Dialog

Im 16. Bezirk wird Geschichte lebendig: Beim Frauenerzählcafé „Frausein – früher und heute“ am 5. März um 12 Uhr im Klub+ All in Ottakring (Hofferplatz 3) tauschen sich Frauen unterschiedlicher Generationen über ihre Erfahrungen aus.

Ebenfalls in Ottakring eröffnet am 6. März um 10 Uhr die FrauenWerk Ausstellung, die künstlerische Arbeiten von Frauen präsentiert und ihre Kreativität in den Mittelpunkt stellt.

Gesellschaftspolitik & Migration

Im 23. Bezirk widmet sich das Diskussionsformat „Zwischen Herkunft und Zukunft: Migration weiblich gedacht“ am 5. März von 12 bis 14 Uhr im Klub Erlaaer Straße 131 weiblichen Perspektiven auf Migration. Hier stehen Erfahrungen, Herausforderungen und Chancen im Fokus.

Gesundheit, Bewegung und Kreativität

Auch Frauengesundheit ist ein zentrales Thema: Im 17. Bezirk findet am 5. März (12–13.30 Uhr) im Klub Kalvarienberggasse 29 ein Workshop in Kooperation mit Community Nurses statt.

Bewegung bringt Schwung in die Frauenwoche:

Im 14. Bezirk hebt beim Senior*innen-Ballett im Klub All in Penzing (Käthe-Dorsch-Gasse 17/1) um 12 Uhr die Tanzfreude ab.

Im 21. Bezirk lädt der Klub Rußbergstraße 13 am 5. März (10.30–11.30 Uhr) zu einer Pilates-Körperreise für Kraft und Wohlbefinden.

Frauenpower in den Bezirken

Auch darüber hinaus wird gefeiert und ausgezeichnet:

5. Bezirk: Margaretner Frauenpreisverleihung am 10. März ab 14 Uhr in der Bezirksvorstehung Margareten.

11. Bezirk: Simmeringer Frauenmesse am 3. März (15–18 Uhr) in der Bezirksvorstehung Simmering – inklusive Tanzvorführung der Klubs.