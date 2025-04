Freie Kindergartenplätze in Favoriten: Jetzt anmelden für September 2025!

Gute Nachrichten für Eltern in Wien-Favoriten: Im Kindergarten der Kinderfreunde in der Inzersdorfer Straße 113 gibt es noch freie Plätze für Kinder von sechs Monaten bis sechs Jahren ab September 2025. In fünf liebevoll gestalteten Gruppen bietet der Kindergarten eine Umgebung, in der Kinder spielerisch lernen und sich individuell entfalten können.

Helle, großzügige Räume laden zum Forschen und Entdecken ein. Ein besonderes Highlight ist der große Bewegungsraum, der nicht nur für Sport und Spiel genutzt wird, sondern auch Platz für kreative Projekte und gemeinsame Feste bietet. Die individuelle Entwicklung jedes Kindes wird in einer persönlichen Portfoliomappe dokumentiert – eine tolle Möglichkeit, die eigenen Fortschritte zu sehen und zu feiern.

Jetzt informieren und Platz sichern

Interessierte Eltern können sich direkt bei Kindergartenleiterin Adina Moser melden:

Telefon: 01 / 401 25 – 110 12

E-Mail: inzersdorfer@wien.kinderfreunde.at

Für Informationen zu freien Plätzen in allen 150 Kindergärten und Horten der Wiener Kinderfreunde steht die Kindergarten-Hotline zur Verfügung:

Telefon: 01 / 401 25 – 20149

E-Mail: kdg.hotline@wien.kinderfreunde.at