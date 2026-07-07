Sommerfest in Weiß über den Dächern Wiens

Strahlender Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und ein Dresscode, der für ein besonders stimmungsvolles Ambiente sorgte: Unter dem Motto „Something White“ lud das echo medienhaus am 22. Juni zu seinem intimen Sommerfest auf die Terrasse des renommierten UNKAI im Grand Hotel Wien.

Hoch über den Dächern der Innenstadt genossen geladene Gäste einen entspannten Abend mit kulinarischen Highlights, guten Gesprächen und einer Extraportion Urlaubsfeeling.

Sushi auf Haubenniveau

Für den kulinarischen Höhepunkt sorgte Executive Chef Jürgen Lengauer, der gemeinsam mit Freiner Fisch feinste Sushi-Kreationen servierte. Frisch, kreativ und mit viel Liebe zum Detail zubereitet, begeisterten die Spezialitäten selbst anspruchsvolle Genießer.

Das UNKAI zählt seit Jahren zu den ersten Adressen für japanische Spitzenküche in Wien und verbindet authentische Kulinarik mit elegantem Ambiente. Küchenchef Jürgen Lengauer steht dabei für höchste Qualität und einen modernen Zugang zur internationalen Küche.

Daumen drücken für Rot-Weiß-Rot

Neben kulinarischem Genuss kam auch das Fußballfieber nicht zu kurz. Gemeinsam verfolgten die Gäste das WM-Spiel Österreich gegen Argentinien auf großer Leinwand. Trotz lautstarker Unterstützung wollte das Glück an diesem Abend nicht auf Seiten der Österreicher sein – Argentinien setzte sich schließlich mit 2:0 durch.

Der guten Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch, denn das gesellige Beisammensein stand ohnehin im Mittelpunkt des Abends.