Lauter Baustellen: Stau-Alarm in vielen Bezirken!

Öffi- und Auto-Fahrende müssen sich auf einen heißen Verkehrssommer einstellen. In drei Bezirken ist massiver Stau-Alarm gegeben.

Der heurige Baustellen-Sommer wird die Geduld sowohl von Öffi-Nutzern als auch von Autolenkern strapazieren, befürchtet der ÖAMTC. Grundsätzlich gibt es im Sommer etwa 20 Prozent weniger Fahrgastaufkommen sowie 25 Prozent weniger Kfz-Verkehr, wodurch die meisten Bauarbeiten in dieser Zeit durchgeführt werden.

S-Bahn- & U-Bahnen gesperrt

In den ersten Juli-Wochen und in den letzten August-Wochen ist aber mit vielen Einschränkungen zu rechnen. Die Sperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern und die Einstellung der U3 zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof bzw. der U4 zwischen Schwedenplatz und Landstraße werden längere Fahrzeiten verursachen.

Verbindung Nußdorf – Klosterneuburg

Wegen Arbeiten an der Hochstraße wird es laut dem Verkehrsklub auf der Heiligenstädter Straße zwischen Nußdorf und dem Brückenende bereits Anfang Juli zeitweise zu teils langen Verzögerungen kommen.

Stauzonen Alsergrund, Währing und Döbling

Die baustellenbedingte Sperre des Kreuzungsbereiches Währinger Straße/Alser Straße/Nußdorfer Straße wird für alle Mobilitätsteilnehmenden ab Mitte Juli eine große Herausforderung darstellen. Gleich sieben Straßenbahnlinien (5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42) werden umgeleitet oder eingestellt.

Tägliche Probleme

Auch für Autofahrende werden die Verbindungen Währing-Innenstadt und Alsergrund-Josefstadt sehr unangenehm werden. Da viele Währinger über Döbling (etwa Billrothstraße und Döblinger Hauptstraße bzw. Barawitzkagasse) ausweichen werden, werden laut ÖAMTC tägliche Staus unvermeidbar sein.